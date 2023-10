Grassani: «Scommesse, se hanno giocato sul calcio? Grave reato sportivo perché…»

Mattia Grassani, avvocato di diritto sportivo, ha parlato del caso scommesse nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay.

CASO SCOMMESSE – Queste le parole di Mattia Grassani, avvocato di diritto sportivo, nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay, sul caso scommesse. «Se questi giocatori hanno solamente scommesso e non hanno scommesso sul calcio, cosa rischiano? Assolutamente niente perché in quanto tesserati FIGC assumono l’impegno e a loro è posto divieto di scommettere su qualunque competizione organizzata da FIGC, UEFA e FIFA. Sull’automobilismo, sul tennis, sul poker, sul black jack possono fare quello che vogliono come comuni cittadini».

SANZIONE MINIMA – Grassani ha aggiunto. «Se hanno giocato sul calcio, cosa rischiano? Se hanno giocato sul calcio, hanno commesso uno dei più gravi reati sportivi perché puntare sull’attività che rappresenta anche fonte del loro guadagno e del loro lavoro è assolutamente proibito da sempre, ma soprattutto da FIGC. Progressivamente nel corso degli anni, assistendo a fenomeni devastanti, ricordiamoci tutti i filoni degli anni 2000/2010 e quindi ha inasprito le pene equiparando di fatto la violazione di divieto di scommettere all’illecito sportivo, cioè l’alterazione di risultato di una partita di calcio. Quindi è, ripeto, uno sfregio all’integrità delle competizioni e comporta come sanzione minima la squalifica per 3 anni».

AGGRAVANTE – Grassani ha spiegato. «Se hanno scommesso sulle loro squadre è uguale? No, se hanno scommesso sulle loro squadre c’è un’ulteriore aggravante, quindi la pena può andare da 3 anni in su, non in giù perché, come si fa poi a sostenere che un giocatore che scommette su una partita alla quale prende parte, nella quale comunque va in panchina può o non può avere condizionato anche l’andamento di quella partita, sui compagni che giocano?».