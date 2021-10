Grande Torino, strapazza la Sampdoria e sale a -1 dalla Juventus

Torino-Sampdoria, sfida dell’undicesimo turno di Serie A, si è disputata allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il match si è concluso sul punteggio di 3-0 per i granata.

PARTITA MAIUSCOLA – Il Torino ospita la Sampdoria nell’undicesima giornata del campionato di Serie A. Grande prestazione degli uomini di Ivan Juric che passano in vantaggio già al 17′ con Dennis Praet dopo una stupenda azione corale. Nella ripresa arriva il raddoppio con Wilfried Singo. Rapida ripartenza in contropiede e l’esterno ivoriano insacca con un forte destro in diagonale al 52′. La partita si fa ancora più dura per gli uomini di Roberto D’Aversa quando Adrien Silva si fa espellere per proteste dall’arbitro Francesco Fourneau al 67′. Il tris lo firma Andrea Belotti al 93′. I granata vincono 3-0 e salgono a 14 punti in classifica a -1 dalla Juventus (vedi articolo), mentre i blucerchiati rimangono fermi a 9.