Gomez: “Serie A, caldo e infortuni cocktail pericoloso. Ma non vedo l’ora”

“La Gazzetta dello Sport” ha intervistato in esclusiva Alejandro Gomez, fantasista argentino dell’Atalanta. Si parla di Serie A, di ripresa e di ambizioni. Ma anche di protocolli, algoritmo e rischio infortuni

RIALZARSI – Alejandro Gomez è capitano e uomo simbolo dell’Atalanta. Squadra tatticamente euforica della città italiana più colpita dall’emergenza sanitaria. Non è facile vestirsi da leader di un club simile in questo periodo. Ancor più difficile pronosticare e organizzare una ripartenza a razzo in Serie A e in Europa: «Se me l’avesse chiesto due mesi fa avrei detto contrario (alla ripartenza, ndr). Oggi che la sicurezza è aumentata, che questo virus sembra meno aggressivo, dico favorevole. La Serie A è un’industria che muove milioni nel Paese: c’è tanta gente che ha bisogno del calcio. Paura? No: è più di un mese che ci alleniamo in sicurezza. Forse ne ho avuta un po’ la prima settimana: da solo non ti facevi solo la doccia, ma anche mille domande. Oggi ho solo tutta la voglia del mondo».

RISCHI – Il campionato di Serie A riparte tra mille dubbi e un terreno più che accidentato davanti a sé. Gomez sottolinea le insidie del caldo e degli infortuni: «Cocktail pericoloso, ma il rischio maggiore mi sembra quello degli infortuni. Dopo due mesi a casa abbiamo perso un po’ il volume della muscolatura: saranno fondamentali alimentazione e riposo. Valori delle squadre? Sono quelli, ma si riparte tutti da zero: sarà soprattutto una questione mentale. Noi eravamo in un grande momento e l’entusiasmo spesso porta vittorie. Giocando ogni tre giorni può succedere di tutto, magari ne vinci due e ne perdi subito due, sarà un su e giù tutto da scoprire».

IL POPOLO DEL CALCIO – Proprio sul calendario e sul format improvvisato sono cresciuti diversi dubbi. La Serie A ha dovuto trovare il modo migliore per adattarsi alle circostanze e, secondo Gomez, poco importa delle 13 partite in 43 giorni: «Il calcio è uno spettacolo: c’era più voglia di riaprirlo che di pensare alle sue date. E per fare andare avanti uno spettacolo a volte bisogna rischiare qualcosa. Stadi semiaperti più avanti? Mi piacerebbe e credo lo voglia anche la gente. Non mi pare una follia: se riaprono i centri commerciali, perché non si può riaprire in parte uno stadio, che è all’aperto?».

CRITERI E DIVERGENZE – Diverse le novità calate dalla Lega Serie A: un protocollo sanitario stringente e le cinque sostituzioni per non sovraccaricare i calciatori: «Sinceramente non mi fanno impazzire – dice Gomez – cambi quasi mezza squadra, ne bastano tre. Arbitri? Dobbiamo darci tutti una mano, ma la regola del rispetto valeva anche prima. Gare secche in Champions League? Inutile negarlo: in una partita secca hai più chance con chiunque, in 90’ può succedere di tutto. E senza pubblico ancora di più. Algoritmo per la Serie A? Sistema “onesto” ma non mi piace, a costo di rischiare il quarto posto preferisco la classifica al momento dello stop, magari senza assegnare il titolo ma solo i posti per l’Europa: è più reale».

Fonte: La Gazzetta dello Sport