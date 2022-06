Godin solo cinque mesi in Brasile, già ufficiale la sua nuova squadra

Godin ha terminato in netto anticipo la sua esperienza in Brasile (vedi QUI), all’Atletico Mineiro. L’ex difensore dell’Inter non ha perso tempo a trovare la sua prossima squadra.

NUOVA SQUADRA – Diego Godin ha rescisso il contratto con l’Atletico Mineiro dopo appena cinque mesi. L’ex difensore dell’Inter non ha perso tempo a trovare la sua prossima squadra. È difatti ufficiale il suo trasferimento al Vélez Sarsfield