Godin all’Atletico Mineiro dura solamente cinque mesi: rescisso il contratto

L’avventura di Diego Godin in Brasile termina in netto anticipo. Non c’è pace per l’ex difensore dell’Inter, che ha rescisso il suo contratto con l’Atletico Mineiro.

SOLO CINQUE MESI – Diego Godin e Atletico Mineiro hanno rescisso il contratto con sei mesi di anticipo. Il 36enne difensore uruguaiano, che ha firmato a gennaio, ha giocato nove partite in cinque mesi con la formazione brasiliana. Secondo i media brasiliani, l’ex Inter e Cagliari dovrebbe approdare agli argentini del Velez Sarsfield.