Giroud avvicina il Chelsea alla Champions League: Aston Villa ribaltato!

Condividi questo articolo

Giroud decisivo per il Chelsea in Premier League. L’attaccante francese, vicino all’Inter nelle ultime due sessioni di mercato, avvicina i Blues alla Champions League segnando l’1-2 contro l’Aston Villa

DECISIVO – Olivier Giroud non perde il vizio del gol. Pupillo di Antonio Conte, tecnico dell’Inter che lo avrebbe voluto con sé a Milano, il francese segna un gol pesantissimo per la corsa alla Champions League in Premier League. I Blues erano passati in svantaggio nel primo tempo, con Kortney Hause a portare avanti l’Aston Villa. Al quarto d’ora della ripresa cambia tutto. Prima Christian Pulisic su assist di Cesar Azpilicueta pareggia i conti, poi dopo due minuti Giroud in girata completa la rimonta. 1-2 al Villa Park per gli uomini di Frank Lampard, che spingono a -5 Manchester United e Wolverhampton. Il quarto posto valido per la Champions è un po’ più al sicuro, con la firma di Giroud. Un messaggio a chi lo dava per partente dopo l’acquisto di Timo Werner.