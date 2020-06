Getafe-Real Sociedad: ecco le formazioni ufficiali. Inter osserva per l’EL

Getafe-Real Sociedad inizierà tra alcuni minuti. Sono state comunicate le formazioni ufficiali per la partita valida per la 32esima giornata della Liga. L’Inter osserva i suoi prossimi avversari in Europa League, che dopo lo stop per il Coronavirus non hanno mantenuto un alto rendimento

Getafe-Real Sociedad rappresenta uno snodo cruciale per la stagione degli spagnoli. Il ritorno in campo dopo lo stop per l’emergenza sanitaria non è stato felice per i prossimi avversari dell’Inter in Europa League. Ecco i calciatori scelti dalle due squadre.

GETAFE (4-4-2): Soria, Suarez, Etxteita, Chema, Olivera Miramontes; Nyom, Arambarri, Maksimovic, Cucu; Duro, Mata. Allenatore: Bordalas.

REAL SOCIEDAD (5-4-1): Remiro, Zaldua, Pacheco, Elustondo, Le Normand, Monreal; Januzaj, Merino, Zubeldia, Oyarzabal; Isak. Allenatore: Alguacil.