Getafe, la bella iniziativa dell’avversaria dell’Inter in Europa League

Il Getafe, avversaria dell’Inter negli (eventuali) ottavi di finale di Europa League, ha deciso di rendere validi gli abbonamenti dei propri tifosi anche per la prossima stagione

COMUNICATO – Il Getafe, avversaria dell’Inter negli (eventuali) ottavi di finale di Europa League) ha convalidato gli abbonamenti dei propri tifosi per le partite giocate nella Liga per la prossima stagione. In questo modo ha compensato i propri sostenitori per gli incontri di campionato casalinghi a cui non potranno assistere in questa stagione a causa dell’emergenza Coronavirus. La nota del club spagnolo sul proprio sito. “Informiamo tutti i nostri abbonati che, come misura compensativa per i danni causati dalla crisi sanitaria del Coronavirus in questa stagione 2019/20, gli abbonamenti della suddetta stagione saranno validi per l’intera stagione successiva (stagione 2020/21) essendo esclusi dal campo di applicazione di questa misura la Coppa del Re e, se del caso, le competizioni europee. Con questa misura il Getafe intende compensare e ringraziare per il supporto mostrato dai suoi abbonati in questi tempi difficili“.