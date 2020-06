Getafe-Espanyol, equilibrio nonostante il rosso: 0-0. Cabaco si fa male

Getafe-Espanyol si è giocata questa sera ed è terminata con il punteggio di 0-0. I prossimi avversari dell’Inter in Europa League non sono riusciti a conquistare i tre punti nella 29esima giornata della Liga spagnola. Cabaco out per infortunio. Di seguito i dettagli della partita

RETI INVIOLATE – In attesa di capire le modalità per l’Europa League contro l’Inter, il Getafe non sta brillando alla ripresa post-Coronavirus. La partita sembrava essere in discesa per i padroni di casa dopo l’espulsione diretta di Bernardo al 16esimo. In realtà, sono tanti i cartellini da ambo le parti, ma nessun gol viene realizzato. Getafe-Espanyol finisce 0-0 e le brutte notizie non finiscono: Cabaco è costretto a lasciare il campo all’82esimo per un infortunio alla gamba destra.