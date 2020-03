Getafe-Celta Vigo battaglia: 11 cartellini, ma 0 gol! Inter, ora tocca a te

Getafe-Celta Vigo è appena terminata con il punteggio di 0-0. I padroni di casa si confermano squadra attenta in difesa e molto aggressiva: un rosso e molte ammonizioni, ma nessun gol. Ora toccherà all’Inter affrontare gli spagnoli in Europa League

GUERRA E ZERO GOL – Arambarri ci prova al 13esimo, ma il portiere avversario riesce a respingere. La partita non regala molte emozioni nel primo tempo, ma al 37esimo Jaime Mata cerca il gol di testa: il suo tentativo termina sopra la traversa. Getafe-Celta Vigo si infiamma sotto il profilo agonistico nel secondo tempo: quattro cartellini gialli in 6 minuti. Angel ci prova in due occasioni, ma non riesce davvero a impensierire Ruben Blanco. L’attaccante segna al 78esimo, ma il suo gol viene annullato per fuorigioco. All’82esimo cambia la partita: rosso per doppio giallo ad Arambarri, il Getafe resta in 10. La partita termina 0-0, ma con 11 cartellini totali, di cui 6 mostrati ai padroni di casa. Il prossimo avversario del Getafe sarà l’Inter in Europa League.