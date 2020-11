Gervinho rilancia il Parma, doppietta e il Genoa perde ancora

Il Parma trova la prima vittoria in trasferta in questa Serie A. 1-2 in casa del Genoa nell’ultimo posticipo della nona giornata di Serie A: decide una doppietta di Gervinho in avvio di entrambi i tempi.

DOPPIO LAMPO – Il Parma infligge la quarta sconfitta consecutiva in campionato al Genoa e lo stacca portandosi a +4. 1-2 al Ferraris, in un match molto duro. Dieci minuti e il primo pasticcio del Genoa costa lo 0-1, con palla persa e assist di Juraj Kucka per Gervinho che batte il portiere rossoblù Alberto Paleari. Primo tempo nerissimo per i padroni di casa, con Eldor Shomurodov autore dell’unica buona giocata: il pari glielo nega Luigi Sepe. Se lo divora invece letteralmente Gianluca Scamacca, che da dentro l’area piccola riesce nell’impresa di mandare alto sopra la traversa un cross teso da sinistra solo da spingere in rete. Inizio di ripresa ancora più nero: Cristian Zapata respinge male un cross, raccoglie Gervinho che calcia e trova la deviazione proprio del difensore avversario. Doppietta per l’ivoriano al 47’, ma il doppio vantaggio dura appena tre minuti. È Shomurodov, al primo gol in Serie A, ad accorciare con una botta secca sul primo palo. A un minuto scarso dalla fine buona chance per Goran Pandev, ma il suo sinistro in precario equilibrio si perde largo. Recupero lunghissimo, anche perché proprio al 90’ si fa male alla spalla Alberto Grassi. Si chiude al 97’, ma il Parma riesce a portare a casa i tre punti.