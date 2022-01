Genoa-Udinese, inizia con un rosso e senza gol l’avventura di Blessin in Serie A

Genoa-Udinese non si sblocca ma alla fine lo 0-0 regala un punto che va bene a entrambe. Il debutto di Blessin in Serie A va meglio del previsto

PAREGGIO SENZA RETI – A Genova inizia bene ma non benissimo l’avventura di Alexander Blessin sulla panchina del Genoa, che ottiene un punto casalingo. Mantenendo la porta inviolata, che è forse la notizia migliore. Il tutto nonostante l’espulsione di Andrea Cambiaso al 79′, entrato appena un quarto d’ora prima. Con lo 0-0 di Genoa-Udinese la classifica di Serie A non cambia di molto. Il Genoa di Blessin sale a quota 13 punti, restando al penultimo posto. L’Udinese di Gabriele Cioffi resta al quattordicesimo posto con 24 punti e una partita da recuperare. Alle ore 18:00 in campo Inter-Venezia (vedi formazioni ufficiali).