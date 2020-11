Genoa-Torino, recupero Serie A: 1-2 e prima vittoria per i granata

Marco Giampaolo Torino

Termina 1-2 Genoa-Torino, recupero della terza giornata di Serie A. I granata si impongono per Marassi, conquistando così la prima vittoria del loro campionato.

PRIMI TRE PUNTI – Si decide nel primo tempo Genoa-Torino, sfida valevole per il recupero della terza giornata di Serie A, rimandata a causa dei numerosi casi di Coronavirus nella squadra rossoblu. Il risultato si sblocca al 10′, grazie alla rete di Sasa Lukic. Il raddoppio arriva circa quindici minuti più tardi, a causa di uno sfortunato autogol di Luca Pellegrini. Inutile il gol di Scamacca, per i padroni di casa, al 94′. Con questo 1-2, i granata conquistano così la prima vittoria del loro campionato e salgono a quattro punti in classifica, restando però in zona retrocessione. Avvicinato proprio il Genoa, fermo a cinque punti dopo sei giornate.