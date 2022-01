Genoa, salta l’accordo con Labbadia! L’alternativa è il ritorno di Maran

Prosegue il periodo nero del Genoa che dopo l’esonero di Shevchenko vede saltare l’accordo con Labbadia, ex tecnico dell’Hertha Berlino. L’alternativa è il ritorno di Maran. Di seguito quanto rivelato da Sky Sport

SALTA TUTTO – Il Genoa non riesce a venir fuori dal periodo nero. Dopo l’esonero di Andriy Shevchenko sembrava fatta per Bruno Labbadia, ex allenatore dell’Hertha Berlino. Secondo le ultimissime notizie di Sky Sport, l’accordo con l’allenatore tedesco è saltato perché non è stato raggiunto l’accordo finale tra le parti. Labbadia sarebbe dovuto arrivare oggi in Italia. L’alternativa al momento è il ritorno di Rolando Maran, ancora sotto contratto con il club rossoblù.