Genoa-Roma, i giallorossi volano con Mkhitaryan. Pari tra Torino e Crotone

Condividi questo articolo

Logo Serie A Inter-News

Oltre ad Atalanta-Inter (vedi articolo), alle 15 si sono giocate anche Genoa-Roma e Torino-Crotone. Vittoria in trasferta per i giallorossi grazie alla tripletta di Mkhitaryan, pareggio invece per la sfida tra piemontesi e calabresi.

GENOA-ROMA – Vola la Roma con un tris in casa di un Genoa sempre più in caduta libera. A decidere la partita – terminata 1-3 – è Mkhitaryan, che con una tripletta lancia i giallorossi in classifica. A nulla vale il gol di Marko Pjaca che, al 50′, illude i padroni di casa con il gol del momentaneo pareggio.

TORINO-CROTONE – Rimandato ancora l’appuntamento con la prima vittoria per il Crotone, che a Torino gioca bene ma non riesce ad andare oltre allo 0-0. Un punto a testa, nonostante l’espulsione all’87’ di Luperto che negli ultimi minuti di gioco ha lasciato i calabresi in 10 contro 11.