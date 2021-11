Genoa-Roma, Felix scatenato! Mourinho vince il ‘derby’ contro Shevchenko

Genoa-Roma, sfida del tredicesimo turno di Serie A, si è giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il match si è concluso sul punteggio di 0-2.

GOL DECISIVO – Andriy Shevchenko fa il suo esordio da allenatore del Genoa contro la Roma. Partita che regala poche emozioni fin dal primo minuto in una Genova piovosa. Il giocatore che più di tutti prova a rompere l’equilibrio del match è Henrikh Mkhitaryan. L’armeno trova il gol nel primo tempo ma l’arbitro Massimiliano Irrati annulla per un tocco di mano di Tammy Abraham. Nella ripresa il classe ’89 sfiora il palo con un destro dal limite dell’area. All’82’ arriva finalmente la giocata giusta. Mkhitaryan riceve palla a centrocampo, punta la difesa avversaria e serve il giovane Felix Afena-Gyan che di destro batte Salvatore Sirigu. Al 94′ il 2003 Felix trova la doppietta con uno stupendo gol di destro e regala i tre punti a José Mourinho. La Roma sale a 22 punti, al quinto posto in classifica. Il Genoa resta fermo a 9 in piena zona retrocessione.