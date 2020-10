Il Genoa regge dopo i casi di Coronavirus: pari a Verona prima dell’Inter

Rolando Maran Genoa

Il Genoa, prossimo avversario dell’Inter in Serie A (sabato ore 18), esce indenne dal Bentegodi di Verona. Nella prima per i rossoblù dopo i casi multipli di Coronavirus i rossoblù strappano un comunque buono 0-0.

POSTICIPO SENZA GOL – Dopo quarantuno gol nel weekend la Serie A trova uno 0-0, quello fra Verona e Genoa. Al Bentegodi i rossoblù si presentano con una formazione comunque competitiva, dopo i tanti casi di Coronavirus che, sino a una settimana fa, facevano ipotizzare alla società di dover schierare la Primavera. Per mezz’ora succede poco e niente, poi la gara si sveglia un attimo. Goran Pandev al 32’ va via bene a due, prova la conclusione col destro (non il suo piede preferito) ma Marco Silvestri è attento. Un minuto più tardi Ebrima Colley vince un duello a centrocampo e parte in progressione per cinquanta metri, sul suo tiro a incrociare Mattia Perin è bravo in tuffo. Dopo queste due occasioni la sfida torna a essere soporifera, non la risvegliano nemmeno i cambi. Nel Verona entrano anche i due prestiti dall’Inter, Federico Dimarco ed Eddie Salcedo, ma senza cambiare la situazione. A cinque minuti dal termine Perin si guadagna il titolo di migliore in campo, con un altro ottimo intervento su colpo di testa di Marco Davide Faraoni. I rossoblù tengono sino al 94’, il Verona non sfonda. L’ultima palla ce l’ha l’Hellas con Nikola Kalinic, ma colpisce male di testa dopo un cross da destra. Finisce inevitabilmente 0-0, Genoa che sabato ospiterà l’Inter.