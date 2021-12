Genoa, nuovo Responsabile Sanitario: è un ex Inter. Il comunicato ufficiale

Il Genoa ha reso noto l’arrivo di un nuovo Responsabile Sanitario: si tratta di Alessandro Corsini, ex medico della prima squadra dell’Inter.

COMUNICATO – Il Genoa ha annunciato l’arrivo di un nuovo Responsabile Sanitario. Si tratta di Alessandro Corsini, ex medico della prima squadra dell’Inter. La nota ufficiale pubblicata dal club ligure sul proprio sito. “Corsini Alessandro Corsini, medico chirurgo e specialista in Medicina dello Sport, è il nuovo Responsabile Sanitario del Genoa CFC. Già medico della prima squadra della FC Internazionale dal giugno 2015 all’agosto 2020, il dottor Corsini inizia la sua esperienza nel 2010 al Rodengo Saiano, per poi passare alla Feralpisalò e quindi all’Internazionale. In precedenza è stato anche medico della Federazione Italiana Sport Invernali (dal 2007 al 2014) e dal 2021 è medico della Federazione Italiana Triathlon.

Al suo predecessore, dottor Pietro Gatto, la Società esprime gratitudine per il lavoro svolto in questi anni, sempre con straordinaria capacità e passione“.

Fonte: GenoaCFC.it