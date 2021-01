Genoa-Bologna 2-0, continua la cura Ballardini. Emiliani in...

Genoa-Bologna 2-0, continua la cura Ballardini. Emiliani in crisi

Davide Ballardini

Termina 2-0 Genoa-Bologna, sfida iniziata alle ore 18. Continua la cura Ballardini per i liguri, che grazie alla vittoria di oggi escono momentaneamente dalla zona retrocessione. Si aggrava invece la crisi per gli emiliani, che non vincono dal 29 di novembre.

PUNTI IMPORTANTI – Si conclude 2-0 Genoa-Bologna, vittoria importantissima per i liguri che continuano a godere della cosiddetta “cura Ballardini“. Grazie a questi tre punti, la squadra del capoluogo ligure si porta momentaneamente fuori dalla zona retrocessione. A decidere la sfida i gol di Miha Zajc allo scadere del primo tempo e di Mattia Destro nella ripresa, al 55′. Prosegue la crisi della squadra di Sinisa Mihajlovic, che manca ancora l’appuntamento con la vittoria. L’ultima volta che gli emiliani hanno raccolto i tre punti, infatti, risale al 29 novembre, quando vinsero 1-0 contro il Crotone. Da allora tre sconfitte (compresa quella di oggi) e cinque pareggi.