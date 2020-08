Genoa, addio Preziosi? Arrivata offerta da cordata italiana

Dopo la Roma, anche il Genoa cambierà proprietà? Dopo le parole di Preziosi dei giorni che apriva a una cessione ora è arrivata l’offerta di una cordata italiana. Ecco quanto riportato dall’ANSA che cita fonti della trattativa

OFFERTA – “Una cordata italiana, guidata da Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi, un’offerta di acquisto del Genoa. È infatti stata formalizzata in queste ore una proposta di acquisto del club di Enrico Preziosi, da parte di una cordata la cui capofila è Gestio Capital, un family office con base a Londra fondato da Matteo Manfredi, e che coinvolge in quota minoritaria anche Aser Ventures, la holding sportiva di Radrizzani, proprietario del Leeds che ha riportato il club inglese allenato da Marcelo Bielsa in Premier League dopo 16 anni. Tra i proponenti, in quota minoritaria, anche un fondo statunitense di private equity. Contatti informali erano già stati avviati nelle scorse settimane, con una prima verifica della situazione del club. La formalizzazione dell’intenzione di acquisto dà ora il via anche alla due diligence vera e propria, per un’operazione che nelle intenzioni dei proponenti punta a «valorizzare un club dal brand storico, sotto il profilo tecnico e manageriale». Per i tempi, la volontà è quella di definire entro la prima parte della prossima stagione”.

Fonte: ANSA.it