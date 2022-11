Gazidis e il Milan si separano: ora è ufficiale. Addio dopo 4 anni. La nota

Gazidis e il Milan si separano. Il CEO rossonero, giunto a Milano nel dicembre 2018, terminerà il suo contratto il 5 dicembre 2022. Il club rossonero ringrazia e saluta il dirigente e presto comunicherà il suo successore. Di seguito il comunicato

SEPARAZIONE – AC Milan ha comunicato oggi che il contratto di Ivan Gazidis terminerà il 5 dicembre 2022. Ivan Gazidis è entrato in AC Milan come Amministratore Delegato a dicembre 2018 e ha guidato il Club attraverso un periodo di crescita e modernizzazione, sia dentro al campo di gioco, sia per le altre attività legate al business. Gazidis rimarrà pienamente operativo nel suo ruolo di CEO fino alla data di fine contratto e il Club comunicherà quanto prima il suo successore.

Fonte: acmilan.com