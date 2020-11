Gattuso: “Scudetto? Pensiamo ad arrivare tra le prime quattro. I 5 cambi…”

Condividi questo articolo

Gennaro Gattuso Napoli

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato al termine del match perso contro il Sassuolo (QUI le sue parole). Inevitabilmente si è parlato della lotta scudetto e del passo falso di oggi.

ATTENZIONE – Gennaro Gattuso ha parlato così ai microfoni di “Sky Sport”: «Noi non dobbiamo ascoltare le voci sulla lotta scudetto. Bisogna pensare ad arrivare nelle prime quattro in classifica. Quest’anno c’è un campionato molto competitivo e le partite sono tutte difficili. Grazie ai cinque cambi le squadre cambiano fisionomia. Vedo una squadra che sta facendo di tutto, ma non siamo ancora brillantissimi».