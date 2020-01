Gattuso: “Oggi una buona partita come contro l’Inter”

Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita persa dal suo Napoli contro la Lazio, che arriva dopo la sconfitta nell’ultimo turno contro l’Inter

SQUADRA IN CRESCITA – Nonostante un’altra sconfitta, Gattuso vede un Napoli in crescita anche alla luce della prestazione contro l’Inter: «La squadra è in crescita, con l’Inter abbiamo fatto una buona partita e oggi abbiamo tenuto contro una squadra che era reduce da nove vittorie consecutive. Dobbiamo tenere duro».