Gattuso non è più l’allenatore del Napoli. La notizia, ormai nell’aria da tempo, la ufficializza il presidente De Laurentiis con un tweet sul suo profilo ufficiale. Il tecnico era in scadenza di contratto al 30 giugno, non sarà rinnovato.

VA VIA – Si libera la panchina del Napoli. Dopo il pareggio per 1-1 contro il Verona, che ha impedito agli azzurri di andare in Champions League (bastava vincere contro una squadra tranquilla da tempo, per lasciare fuori la Juventus), va via Gennaro Gattuso. L’allenatore era in scadenza di contratto al 30 giugno, non sarà rinnovato. Per diversi mesi si è detto di tutto, ora arriva anche l’ufficialità. La dà Aurelio De Laurentiis, via Twitter: “Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli”.