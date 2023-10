Gatti graziato dal Giudice Sportivo! No squalifica dopo Juventus-Verona

Federico Gatti è stato protagonista di un episodio arbitrale in Juventus-Verona: il difensore bianconero ha colpito Milan Djuric a palla lontana. Il Giudice Sportivo però non utilizza la prova tv per punire il difensore

NO SQUALIFICA – Gatti non verrà squalificato a seguito dell’episodio di Juventus-Verona dove il difensore ha colpito al volto Djuric con la mano chiusa. Il Giudice Sportivo, si legge sulla nota ufficiale, non ha utilizzato lo strumento della ‘Prova TV’ in quanto l’arbitro della gara, Feliciani, ha visto l’episodio in campo valutandolo come fallo di gioco. Il difensore della Juventus rischiava tre giornate di squalifica: se fossero arrivate il calciatore avrebbe certamente saltato Juventus-Inter in programma il 26 novembre.