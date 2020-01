Gasperini: “Sconfitta con la SPAL? Dopo la partita con l’Inter…”

Gian Piero Gasperini ha parlato oggi in conferenza stampa, il tecnico dell’Atalanta è tornato sull’ultima sconfitta casalinga contro la SPAL giunta dopo il pareggio al Meazza contro l’Inter

CALO DOPO L’INTER – Secondo Gasperini la sconfitta contro la SPAL è da attribuire a un calo nervoso dopo la grande prestazione del Giuseppe Meazza contro l’Inter: «La sconfitta contro la SPAL di lunedì scorso non è un inciampo, nell’arco di un campionato capita. Noi dopo la partita contro l’Inter abbiamo avuto un po’ di calo nervoso, con i ferraresi ha pesato molto, anche per come si era messa la partita. Non siamo stati capaci di vincere una partita che si era messa bene, ora bisogna ripartire».