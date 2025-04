Gasperini nel pallone: «Lookman? Svista, doveva uscire un altro!»

Gasperini perde ancora con la sua Atalanta. Momento molto negativo dimostrato anche da una clamorosa svista sul cambio di Lookman. Le sue parole.

CONFUSIONE – L’Atalanta ha perso nuovamente in campionato e lo ha fatto contro la Lazio. Tre sconfitte consecutive per la formazione orobica, che adesso rischia fortemente il quarto posto. Domani se il Bologna dovesse vincere con il Napoli, in lotta con l’Inter per lo scudetto, salirebbe da sola al terzo posto in classifica. Gian Piero Gasperini, intercettato da Sky Sport, racconta anche un fatto successo in partita che dimostra il periodo negativo della sua squadra: «Lookman sostituto? Doveva uscire Ederson, sono stati sbagliati i numeri, non era giornata oggi. Non siamo riusciti a intervenite prima che Lookman uscisse».

Gasperini perde ancora dopo i KO contro Inter e Fiorentina

TRE SCONFITTE CONSCUTIVE – L’Atalanta, dopo aver perso contro Inter e Fiorentina, ha rimediato un’altra sconfitta. Il commento a tal proposito di Gasperini, che adesso invoca una reazione dalla sua squadra: «È una striscia di non vittorie che ci penalizza, poi partite come quella di oggi ancora di più. Dobbiamo avere una grande reazione, quello che non abbiamo fatto in queste tre partite lo possiamo fare nelle prossime, che sono ancora parecchie».