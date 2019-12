Gasperini: “Noi vogliamo l’Europa, ma Champions difficile. Kulusevski…”

Al termine del sontuoso successo dell’Atalanta sul Milan (qui il report), Gasperini ha parlato delle ambizioni dell’Atalanta e della situazione di Dejan Kulusevski. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN.

AMBIZIONE EUROPEA – Fresco del successo clamoroso sul Milan (5-0), il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dichiara apertamente le ambizioni del club, appena approdato agli ottavi di Champions League. Ecco le sue parole: «Noi vogliamo arrivare in Europa. Se fosse nuovamente la Champions? È difficile, perché Juventus e Inter sono altissime e inarrivabili. La Lazio sta facendo una serie di risultati incredibili, la Roma sta uscendo molto forte. Però siamo in quel gruppetto di squadre, si vedrà poi in primavera. Però l’Europa per me e per l’Atalanta può essere una costante. L’ambizione è quella».

KULUSEVSKI – Infine, Gasperini parla anche di Dejan Kulusevski, gioiellino di proprietà dell’Atalanta e corteggiato a lungo dall’Inter. Il parere del tecnico: «Kulusevski è un giocatore dell’Atalanta. Sta facendo delle cose straordinarie, è un giocatore cresciuto qua, ma già da quando è arrivato, già a 16 anni si allenava con noi e aveva delle doti straordinarie. Non solo sotto l’aspetto tecnico, ma anche fisico e atletico. Tenerlo? Bisognerebbe chiederlo al presidente Percassi. Perché nel ruolo c’era Gomez, c’era Ilicic, è arrivato Malinovsky e lui è un ragazzo che aveva veramente bisogno di giocare. A Parma ha trovato l’ambiente ideale per esplodere subito».