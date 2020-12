Gasperini: “Gomez? Ci penserà la società per conto suo. Siete pesanti!”

Gian Piero Gasperini Atalanta-Bologna

Dopo la vittoria in rimonta contro la Roma, Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Sky Sport”. Sul caso Gomez, il tecnico dell’Atalanta ha risposto in maniera stizzita

POLEMICHE – L’Atalanta ha battuto 4-1 la Roma, dopo essere passata in svantaggio grazie alla rete di Edin Dzeko dopo pochi minuti. Gian Piero Gasperini è intervenuto nel post partita, ai microfoni di “Sky Sport”, sulla questione Gomez, rimasto fuori dai convocati per la gara di oggi: «Se si arrabbia un allenatore, non succede mai niente. Ma se si arrabbia un presidente sono dolori. Non rispondo ad una domanda del genere dopo una vittoria come quella di oggi. È una cosa che aggiusterà la società per conto suo. Siete un po’ pesanti. C’è stato un comunicato. Abbiamo già giocato diverse partite in questa situazione. L’Atalanta e i suoi ragazzi meritano rispetto. Oggi avevamo di fronte una squadra in grandissima forma. Per come è finita, mi sembra doveroso parlare della prestazione di oggi.»