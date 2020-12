Gasperini dà le dimissioni? Clamorosa voce sull’Atalanta e Gomez – SI

Gian Piero Gasperini Atalanta-Bologna

Gasperini domani potrebbe dare le dimissioni da allenatore dell’Atalanta. La voce è lanciata dal giornalista Michele Criscitiello, nel corso di “Sportitalia Mercato”, parlando di una lite con Gomez che ha avuto strascichi impensabili.

GIOCATTOLO ROTTO? – L’Atalanta domani (ore 18.55) giocherà in casa dell’Ajax nell’ultima giornata del Gruppo D di Champions League. Se i bergamaschi dovessero vincere o pareggiare alla Johan Cruijff ArenA sarebbero qualificati agli ottavi per la seconda volta su altrettante partecipazioni. La vigilia è stata però segnata dalle voci su una lite fra Gian Piero Gasperini e Alejandro Gomez. Se n’era già discusso dopo la partita di martedì scorso col Midtjylland, quando il Papu aveva apertamente polemizzato con il tecnico, e pare che la questione non si sia chiusa affatto.

LA RICOSTRUZIONE – Secondo quanto riporta Michele Criscitiello, giornalista di Sportitalia, Gasperini minaccia le dimissioni e potrebbe darle domani dopo la partita. Si parla di una lite furiosa fra Gasperini e Gomez, con Josip Ilicic intervenuto per separarli. Il tecnico dell’Atalanta non vorrebbe mai più schierare l’argentino, a partire da domani in Ajax-Atalanta. Già domenica non era convocato, ufficialmente per scelta tecnica, per la partita contro l’Udinese poi rinviata. Gasperini, sostiene Criscitiello, si aspetta una difesa da parte della società che finora non è arrivata, e in più il gruppo dei colombiani (Luis Fernando Muriel e Duvan Zapata) non sarebbe più intenzionato a supportare il proprio allenatore.