UFFICIALE – Gasperini-Atalanta, è addio! I saluti del club

La storia lunga 9 anni tra Gian Piero Gasperini e l’Atalanta è definitivamente conclusa. Il club ha salutato il suo ormai ex allenatore con una lettera sul proprio sito ufficiale.

ADDIO – Gian Piero Gasperini non sarà più l’allenatore dell’Atalanta nella prossima stagione. L’ex Inter lascia così il club di Bergamo dopo 9 anni culminati nella qualificazione in Champions League di quest’anno. L’Atalanta ha deciso di salutare Gasperini, prossimo a firmare con la Roma, con queste parole scritte sul sito ufficiale: «Carissimo Mister, la nostra è stata una storia meravigliosa, più unica che rara nel mondo del calcio. Nove anni eccezionali e intensi nei quali abbiamo raggiunto risultati straordinari in Italia e in Europa. Una pagina, anzi un grandissimo capitolo che rimarrà indelebile nella storia dell’Atalanta. Così come il rapporto di affetto (profondo) e di stima (sincera) che ci ha legato e che ci legherà ancora. Ciò a prescindere dal fatto che le rispettive strade professionali ora si dividano. Non potremo mai ringraziarla abbastanza per le emozioni che ci ha regalato e per le gioie che insieme siamo riusciti a regalare a Bergamo e ai nostri tifosi. Siamo andati oltre l’immaginabile. Dopo tanti anni trascorsi insieme abbiamo ritenuto doveroso rispettare la sua volontà di ricercare nuovi stimoli, ben sapendo che il nostro rapporto non si interromperà mai. La reciproca stima non verrà mai meno. Ancora e per sempre GRAZIE, Gasperini!!! Tutta la famiglia Atalanta»