Galtier: «Icardi fuori per motivi tecnici, deve rimettersi in gioco altrove!»

Christophe Galtier annuncia l’addio di Mauro Icardi al PSG consigliandogli di andare a giocare altrove per “resettare” la sua carriera.

CAMBIARE ARIA – Christophe Galtier ha parlato del futuro dell’ex attaccante dell’Inter, sempre più lontano dal PSG: «Il club sta lavorando con Mauro Icardi per trovare la soluzione migliore possibile. L’ho escluso per scelta tecnica e credo sia meglio per lui che si rimetta in pista. Non ha perso tutto il talento, ma ha avuto due anni difficili e deve cambiare aria. Solo così può riavviare la propria carriera».