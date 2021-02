Galliani positivo al Coronavirus, il comunicato ufficiale del Monza

Adriano Galliani

Continua ad allungarsi l’ombra del Coronavirus sul calcio italiano. Dopo le positività dei giocatori del Torino che hanno portato al rinvio della sfida col Sassuolo e quelle nella dirigenza dell’Inter, anche Adriano Galliani è risultato positivo al tampone. A comunicarlo il sito ufficiale del Monza, di cui è Amministratore Delegato.

POSITIVO – Anche Adriano Galliani positivo al Coronavirus. A comunicarlo il Monza, club di cui è Amministratore Delegato: “A.C. Monza comunica che Adriano Galliani è risultato positivo al Covid-19, a seguito dell’ultimo tampone molecolare a cui si è sottoposto. L’Amministratore Delegato biancorosso, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore, è entrato in regime di quarantena a domicilio”. Galliani è stato anche a contatto con i dirigenti dell’Inter, anch’essi risultati positivi al virus, in occasione della rielezione di Gabriele Gravina come presidente della FIGC.