Gaich da ex obiettivo Inter a subito rivale? Va al Benevento

Condividi questo articolo

Adolfo Gaich Argentina

Adolfo Gaich, attaccante del CSKA Mosca ed ex obiettivo Inter, in dirittura d’arrivo al Benevento e dunque subito possibile avversario dei nerazzurri

COLPO – Secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, Adolfo Gaich sarebbe pronto a vestire la maglia del Benevento. L’attaccante argentino sarebbe in arrivo dal CSKA Mosca ai sanniti in prestito con opzione per un anno qualora giocasse il 50% delle partite. Il diritto di riscatto sarebbe fissato a giugno 2022 per 11 milioni di euro.

INTER-BENEVENTO – Il giocatore potrebbe dunque sfidare sabato sera l’Inter, che sarebbe potuta essere la sua squadra. Infatti il club nerazzurro è stato su di lui nel 2020 prima di trasferirsi dal San Lorenzo al club russo.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com