Gabriel Jesus vs Aubameyang: vince il Manchester City. Inter alla finestra?

Questa sera andava in scena Manchester City-Arsenal per la 28esima giornata di Premier League. Nel big match del campionato inglese sono stati impiegati, a parti opposte, Gabriel Jesus e Pierre-Emerick Aubameyang. Entrambe le punte sono accostate all’Inter negli ultimi giorni

DAL CAMPO AL MERCATO – In caso di addio di Lautaro Martinez, sono diversi i nomi valutati in casa Inter. Tra questi anche Gabriel Jesus (qui i dettagli) e Aubameyang. I due attaccanti questa sera si affrontavano sul campo, ma non sono riusciti a lasciare il segno sotto il profilo realizzativo. La partita è terminata, invece, con il punteggio di 3-0 per il Manchester City grazie alle reti di Sterling, De Bruyne su rigore e Foden. Gabriel Jesus è stato sostituito all’80esimo per far posto ad Aguero, mentre Aubameyang ha giocato tutto il match.