Gabigol a sorpresa: cambia nome! Ecco come vuole farsi chiamare ora

Gabigol Flamengo

Gabigol è stato un pesante flop dell’Inter, ma per fortuna ora non ha più a che fare con i nerazzurri. L’attaccante brasiliano ha deciso di “cambiare nome”: ecco come vuole farsi chiamare da ora in poi, con il suo annuncio tramite i social.

LA MODIFICA – Da Gabigol a, semplicemente, Gabi. Così Gabriel Barbosa Almeida, nome completo dell’ex attaccante dell’Inter, ha deciso di volersi far chiamare da ora in poi. Sparisce la parola “gol”, che in nerazzurro si è vista solo una volta nella fallimentare stagione 2016-2017. Ora è al Flamengo, e dovrebbe scendere in campo oggi alle ore 19 da ex contro il Santos nel Brasileirao. Gabigol ha annunciato la modifica via Twitter: “Nuovo nome”, il messaggio mostrando la maglia.