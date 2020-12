Fuochi d’artificio tra Fiorentina e Genoa: Milenkovic risponde a Pjaca al 98′!

Condividi questo articolo

Photo 196141210

Un gol di Nikola Milenkovic al 98′ consente alla Fiorentina di prendersi un punto di platino, dopo essere passata in svantaggio all’89’ in casa contro il Genoa. Cesare Prandelli resta a caccia della prima vittoria in Serie A da quando è tornato in Toscana, ma scongiura una sconfitta che sarebbe risultata pesantissima

PAREGGIO PALPITANTE – Fiorentina-Genoa chiude il decimo turno di Serie A con un pareggio pirotecnico. Cesare Prandelli stecca ancora l’appuntamento col primo successo in campionato, ma riesce ad evitare una tragica sconfitta, grazie ad una rete di Nikola Milenkovic allo scadere. Mentre il tecnico viola pregustava un pareggio agrodolce, Marko Pjaca aveva colpito in contropiede all’89’. I viola ci hanno provato soprattutto nel primo tempo, con un colpo di testa fuori di poco di Dusan Vlahovic. Giacomo Bonaventura si è visto annullare un gol con l’ausilio del VAR nella ripresa. Quando l’andamento del match sembrava incanalato verso il pareggio a reti bianche, un pallone perso a metà campo da Borja Valero ha consentito a Mattia Destro di servire Pjaca, che ha battuto un incolpevole Dragowski in uscita. Una decina di minuti dopo, il gol di Milenkovic ha consentito alla Fiorentina di evitare una sconfitta che sarebbe stata davvero tragica.