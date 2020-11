Frappart dirigerà Juventus-Dinamo Kiev: traguardo storico per la...

Frappart dirigerà Juventus-Dinamo Kiev: traguardo storico per la francese

Condividi questo articolo

Stephanie Frappart – Photo 158445746 © Vladyslav Moskovenko | Dreamstime.com C

Stephanie Frappart sarà l’arbitro che dirigerà Juventus-Dinamo Kiev, sfida di Champions League in programma mercoledì sera. Un traguardo storico per la francese, che sarà infatti la prima donna a dirigere un incontro di Champions maschile

RECORD STORICO – Stephanie Frappart è l’arbitro designato per Juventus-Dinamo Kiev, sfida valida per la quinta giornata di Champions League in programma mercoledì alle ore 21.00 a Torino. L’arbitro francese ha raggiunto un traguardo storico: sarà infatti la prima donna a dirigere un incontro di Champions League maschile. Frappart ha già diretto la finale di Supercoppa europea nel 2019.