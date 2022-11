Francia, problema fisico per Benzema: Mondiale in forte dubbio!

Il Mondiale di calcio in Qatar è ormai alle porte, ma in molte nazionali si stanno verificando molteplici situazioni legate a infortuni. Una delle selezioni più colpite è sicuramente quella della Francia, che ha già dovuto salutare diversi convocati e rischia di perdere anche Karim Benzema.

RISCHIO MONDIALE − In Francia e nel ritiro della nazionale, c’è molta apprensione per le condizioni fisiche di Karim Benzema. Come riportato dal quotidiano francese l’Equipe, il calciatore ha subito un infortunio muscolare durante la seduta d’allenamento di questa mattina. Da quello che si evince il problema sembra piuttosto grave e rischia di compromettere la sua presenza al Mondiale. In queste ore l’attaccante del Real Madrid si sottoporrà a controlli più approfonditi, grazie ai quali si conoscerà la vera natura dell’infortunio.

Fonte: Equipe