FOTO – Udinese scatenata! Annunciato il secondo acquisto 2022-2023

L’Udinese continua a giocare d’anticipo e dopo aver messo a segno il primo colpo per la prossima stagione, in queste ore ha ufficializzato anche il secondo colpo per la stagione 2022-23.

DUE ACQUISTI – Udinese scatenata sul mercato, dopo il primo colpo Festy Ebosele, ha annunciato anche il secondo giocatore, Sandi Lovric. Il club bianconero continua a giocare d’anticipo e pensa alla prossima stagione. Di seguito il comunicato attraverso i social.

Di seguito l’annuncio del nuovo giocatore.