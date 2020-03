FOTO – Caputo e il messaggio dopo il gol: ” AndrÃ  bene. Restate a casa!”

FOTO – Caputo e il messaggio dopo il gol: ” Andrà bene. Restate a casa!”

Condividi questo articolo

Non sono giorni facili per l’Italia che sta fronteggiando l’emergenza Coronavirus. Le partite in questo fine settimana si sono giocate a porte chiuse, ma in quella che potrebbe essere l’ultimo match del mese in Serie A è arrivato un bel messaggio da Caputo del Sassuolo

MESSAGGIO – Si sta giocando a Reggio Emilia Sassuolo-Brescia. Nel primo tempo Ciccio Caputo ha realizzato il gol del momentaneo 1 a 0 e per esultare ha voluto mostrare un cartello per tutta la popolazione italiana. Questo il suo messaggio: «Andrà tutto bene. #Restateacasa».