FOTO – Borja Valero ricorda Astori: “Auguri Davide” sui social network

Condividi questo articolo

Davide Astori, tragicamente scomparso il 4 marzo 2018, oggi avrebbe compiuto 33 anni. Tanti i messaggi di vicinanza nei confronti dell’ex capitano della Fiorentina, tra cui quello di Borja Valero: il giocatore dell’Inter si è fatto sentire con un post sui social network

IL MESSAGGIO – Borja Valero non dimentica Davide Astori. Il centrocampista dell’Inter ha mandato un messaggio sui social network rivolto all’ex campitano della Fiorentina e suo compagno di squadra con la maglia viola. “Auguri Davide, #DA13 per sempre”, il messaggio del centrocampista spagnolo. Borja Valero è tornato quest’anno a Firenze in occasione del match tra Fiorentina e Inter e ha trovato la rete del momentaneo 1-0. Nell’occasione, l’ex Villarreal non ha esultato, dimostrando grande legame con la città di Firenze.