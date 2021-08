FOTO – Anche Eto’o triste per Messi via dal Barcellona: «Che dolore»

Messi ha lasciato il Barcellona, club nel quale ha giocato fin da quando aveva 13 anni, e nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore del PSG. L’ex attaccante dell’Inter Eto’o, su Instagram, ha dedicato un pensiero al suo ex compagno in blaugrana.

GRANDE RAPPORTO – Samuel Eto’o e Lionel Messi sono stati una coppia d’attacco che ha fatto lustrare gli occhi al mondo intero per anni, arrivando a vincere tutto in Spagna e in Europa. In questi giorni, con una svolta epocale, il fuoriclasse argentino sta per cambiare maglia, passando dal suo storico Barcellona al PSG degli sceicchi (vedi articolo). Su Instagram, Eto’o ha postato una foto in bianco e nero di lui e Messi con la divisa blaugrana e le parole: “Che dolore immaginarti con un’altra maglietta. Ti voglio bene, figlio”. Il sentimento dell’ex attaccante dell’Inter è lo stesso di tutti i supporter del Barcellona in questo momento, troppo forte l’amore per la Pulga per accettare l’idea di non vederlo più al Camp Nou. Di seguito il post dall’account ufficiale di Eto’o.

