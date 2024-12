Fonseca si sfoga: «Al Milan non tutti giocano per il bene della squadra»

Il Milan ha vinto per 2-1 contro la Stella Rossa ma le polemiche vengono alimentate da Paulo Fonseca. L’allenatore su Sky Sport si sfoga pesantemente.

SERATA QUASI NERA – Il Milan non ha vissuto una delle sue migliori serate europee. I rossoneri hanno vinto per 2-1 contro la Stella Rossa ma hanno trovato il gol del successo al minuto 88 con Tammy Abraham. Paulo Fonseca ha comunque voluto dare voce a tutte le problematiche interne alla squadra. L’allenatore ha deciso di sfogarsi sulla situazione che sta vivendo.

Fonseca, il duro sfogo post Milan-Stella Rossa

SFOGO – Fonseca ha detto nello specifico tra Sky Sport e conferenza stampa: «Io sono una persona che è soddisfatta solo del risultato, non posso essere soddisfatto dalla prestazione, era importante vincere sì, siamo in una buona posizione sì, ma io sono così, è difficile lottare con tutte queste cose. Devo parlare con la squadra, voglio analizzare delle cose che per me sono chiare. Non è una questione tecnica o tattica. Arriviamo a una gara così decisiva per noi e avere una sensazione di non aver fatto tutto per vincerla, è una brutta sensazione. Mai mi fermerò, io ho la coscienza pulita. Non ho problemi e se ci sarà bisogno di portare su i ragazzi della Primavera o del Milan Futuro, lo farò e senza problemi».

PROBLEMA – Fonseca analizza poi il momento: «Il problema è che la nostra squadra è una montagna russa, oggi facciamo bene, domani non lo so, è impressionante. E’ come lanciare una monetina, non sai cosa può succedere in campo. Io so che lavoro tutti i giorni per preparare la squadra, per fare bene, non so se tutti nella nostra squadra possono dire lo stesso. La squadra deve capire che queste cose non possono succedere»