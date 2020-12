Fonseca: “Scudetto? Vogliamo fare meglio dell’anno scorso”

Paulo Fonseca Roma-Sassuolo

Paulo Fonseca, intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Roma, si unisce ad altri tecnici di Serie A come Antonio Conte nel rifiutarsi di parlare di scudetto

ANCORA PRESTO – Fonseca si unisce al coro di altri allenatori di Serie A come l’interista Antonio Conte o il milanista Stefano Pioli nel respingere il ruolo di candidato al vincere lo scudetto. L’allenatore della Roma ha parlato così nella conferenza stampa di presentazione della sfida di domani contro l’Atalanta: «Siamo a dicembre, tutte le squadre sono molto vicine e possono arrivare nelle prime quattro posizioni. Noi vogliamo fare meglio delle altre stagioni e arrivare nelle prime 4 in classifica. Siamo a dicembre ed è molto presto per parlare di altre ambizioni».