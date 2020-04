Fonseca: “La salute Ã¨ la cosa importante, giocheremo quando si potrÃ ”

Fonseca: “La salute è la cosa importante, giocheremo quando si potrà”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha concesso un’intervista esclusiva a Sky Sport in cui ha preso posizione sull’emergenza Coronavirus e sulle discussioni sulla ripresa del campionato attualmente sospeso

SALUTE PRIORITARIA – Fonseca è d’accordo alla ripresa del campionato, ma solo quando ci saranno le condizioni: «In questo momento la salute di tutti è la cosa più importante e dobbiamo capire quando ci saranno le condizioni per tornare a giocare, ma in questo momento la salute è la cosa più importante. Anche giocare ad agosto, penso che se ci sono le condizioni è importante finire».

CHE FORMULE PER CONCLUDERE – Fonseca spera si possa trovare la migliore soluzione possibile: «In questo momento tutte le ipotesi sono da pensare, al momento si pensa a finire il campionato. Giocando insieme l’Europa ci sarebbero molte partite, bisogna cercare la migliore condizione possibile».

IL TAGLIO STIPENDI – Fonseca si dice d’accordo a tagliare gli stipendi ed è pronto a fare la sua parte: «Penso che dobbiamo essere pronti per aiutare in questo momento difficile. Noi a Roma siamo pronti per aiutare, dobbiamo essere sensibili, è un momento difficile per tutti».