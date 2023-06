Follia Belfodil! L’ex Inter arrestato per tentato omicidio a un familiare

Guai in vista per Ishak Belfodil. Secondo quanto riportato da Le Parisien, l’ex attaccante dell’Inter sarebbe stato arrestato con l’accusa di aver aggredito la sorellina di quindici anni.

CLAMOROSO – Ishak Belfodil, secondo la ricostruzione del quotidiano francese, avrebbe quindi tentato di strangolare la sorellina 15enne che però, almeno per il momento, non avrebbe sporto denuncia. Belfodil è stato sentito dagli inquirenti e sono in corso le indagini per cercare di chiarire i contorni della vicenda. Al momento l’attaccante, che gioca all’Al Gharafa in Qatar, si trova in custodia in attesa di capire come procedere a livello giudiziario.

Fonte: Le Parisien