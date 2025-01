Floris da giornalista ad allenatore di Serie A? Novità folle e scenario possibile!

Giovanni Floris non intende limitarsi a svolgere il ruolo di conduttore televisivo per un programma di discussione politica: il giornalista, infatti, potrebbe fare il suo ingresso in Serie A con un ruolo specifico.

LA SITUAZIONE – Giovanni Floris può avere un futuro in Serie A? L’ipotesi, su cui nessuno avrebbe fatto affidamento fino a poco tempo fa, diventa significativamente più concreta dopo che il giornalista ha ottenuto il patentino UEFA B a Coverciano. Definito dal suo professore come uno “studente modello già pronto per le grandi piazze”, Floris può sin da ora esercitare il ruolo di collaboratore tecnico in Serie A. Una passione, quella per il calcio, che potrebbe trasformarsi seriamente in attività concreta per il noto giornalista romano.

Floris e il possibile futuro in Serie A

LA CONFESSIONE – In passato, Floris ha ammesso di volersi ritagliare un ruolo attivo nel mondo del calcio a partire dal termine dell’attività giornalista che ora svolge. Chissà che il romano non possa davvero togliersi delle soddisfazioni anche in quest’altro campo, dopo i successi ottenuti nel mondo del giornalismo. Le premesse sembrano esserci, stando a quanto riferito da chi ha potuto constatare le sue conoscenze nel settore.