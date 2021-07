Florida Cup, ufficiali le due sostitute di Inter e Arsenal per il torneo

Come annunciato nel comunicato di pochi giorni fa (vedi articolo), la Florida Cup si terrà nonostante i forfait di Inter (vedi comunicato) e Arsenal. Nella giornata di oggi sono arrivati i nomi dei due club che sostituiranno le due squadre.

SOSTITUTI – Oltre ai Millionarios e all’Everton, la Florida Cup ha annunciato oggi i nomi delle due squadre che comporranno il torneo. Una scelta necessaria e doverosa, dopo il forfait di Arsenal prima e Inter poi, a causa dei rischi legati alla variante Delta del Coronavirus. Attraverso un Tweet gli organizzatori hanno infatti dato il benvenuto ai Pumas (club messicano) e all’Atletico Nacional, squadra colombiana.

