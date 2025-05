Fiorentina viva in Spagna! Sconfitta con il Betis con reazione

La Fiorentina perde con il risultato di 2-1 contro il Real Betis a Siviglia in Spagna. Un gol nel secondo tempo tiene in vita la viola per la finale di UEFA Conference League.

SCONFITTA – La Fiorentina in Spagna perde con il risultato di 2-1 in UEFA Conference League contro il Real Betis. Allo stadio di Siviglia la squadra di Manuel Pellegrini, ex Manchester City e non solo, domina ma non riesce a tenere il doppio vantaggio nel corso della partita. Dopo sei minuti dall’inizio gli spagnoli vanno subito davanti con un errore piuttosto evidente della difesa viola. Dalla fascia sinistra Cedric Bakambu è volato e ha messo in mezzo la palla per il gol a porta vuota di Ezzalzouli. La sfera ha colpito la traversa ed è finita in rete nonostante il colpo fosse a botta sicura in area piccola. Nel secondo tempo Antony si inventa la giocata: tiro respinto col suo sinistro, poi col destro al minuto 64 ha spaccato la porta con una conclusione sotto l’incrocio dei pali. La Fiorentina non si è arresa e grazie ad un grande assist di Robin Gosens ha segnato almeno la rete della speranza con Luca Ranieri di sinistro. Il ritorno a Firenze tra una settimana, dall’altra parte il Chelsea è ormai passato.

BETIS-FIORENTINA 2-1

Ezzalzouli (B) al 6′, Antony (B) al 64′, Ranieri (F) al 73′